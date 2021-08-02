【打造極安全核電廠是可行性的】

特斯拉、SpaceX 執行長伊隆·馬斯克（Elon Musk）從過去到現在都是不折不扣的擁核派人士，最近他更在 B-Word 線上會議表示：「核能非常安全，打造極安全核電廠的確是有可行性的。」由於工商業發達，科技不斷的進步，人民的生活越來越便利享受，所使用的電量需求相對就會越來越多，於是不得不尋求更好的解決之道，因此科學家研究出核能發電廠，使其能發出高效率的電力來使用，完全是現代科技的一大見證，但是對於核能發電民眾的聲浪也非常兩面，但不可否認它對於電力的提供所帶來的貢獻是非常大的。

【馬斯克認為：我們並不需要核融合技術】

過去幾十幾年來，核能雖然被視為低碳排、發電量高的基載電力，但只要一發生事故，往往是人們與環境難以負荷的災難，也因此在核能發展中，反核行動也如影隨形，到現在核能到底算不算乾淨能源、是否是綠能都會引起大批民眾爭論，不過馬斯克認為，事實與人們想像地截然不同，現在的核電廠非常安全，他表示，打造非常安全的核電廠是完全有可能的，而且他提到的還不是新一代的核融合技術，特別強調自己說的是核分裂（fission）技術，更表示「我們並不需要核融合技術」。

核融合技術可以說是在地球上打造一顆媲美恆星的能量，若將這些能量用於發電廠，未來各國就再也不用擔心缺電與二氧化碳排放的問題。不過馬斯克對此表示：「天空中就有一座巨大的核融合反應爐，也就是太陽，且它每天都會出現。」目前的核融合技術尚未成真，縱使有多家企業、甚至各國聯手一同研究，但核融合技術裝置運行所耗能源仍大於生產能源，距離商業化還有一段時間。

【應該建設更多的核電廠】

馬斯克此次沒有詳細說明如何讓核電廠變得「極為安全」，但馬斯克一直以來都公開支持核能，馬斯克在2007 年時就曾表示：「我們應該建設更多的核電廠，它比燃煤發電廠或天然氣發電廠能更完善的發電。」

核能發展至今，核分裂技術沒有停滯不前，也至致力朝更安全方向與目標前進，例如比爾蓋茨（Bill Gates）的新一代核能技術泰拉能源（TerraPower），以及小型核反應爐（SMR）等。SMR 開發目的為便是取代舊有單一或多個大型反應爐，可以將更小更靈活的模組化核反應爐裝置在偏遠地區或船隻上，或許這項技術能反轉社會對核能的壞印象，不過這些也都尚未規模商業成熟化，因此至今也不全然獲得大眾的認同。

圖片來源：futurism

資料來源：VICTOR TANGERMANN(2021JUL 23).ELON MUSK SAYS IT’S TOTALLY POSSIBLE TO BUILD “EXTREMELY SAFE” NUCLEAR PLANTS. Futurism