【打造極安全核電廠是可行性的】

特斯拉、SpaceX 執行長伊隆·馬斯克(Elon Musk)從過去到現在都是不折不扣的擁核派人士,最近他更在 B-Word 線上會議表示:「核能非常安全,打造極安全核電廠的確是有可行性的。」由於工商業發達,科技不斷的進步,人民的生活越來越便利享受,所使用的電量需求相對就會越來越多,於是不得不尋求更好的解決之道,因此科學家研究出核能發電廠,使其能發出高效率的電力來使用,完全是現代科技的一大見證,但是對於核能發電民眾的聲浪也非常兩面,但不可否認它對於電力的提供所帶來的貢獻是非常大的。

【馬斯克認為:我們並不需要核融合技術】

過去幾十幾年來,核能雖然被視為低碳排、發電量高的基載電力,但只要一發生事故,往往是人們與環境難以負荷的災難,也因此在核能發展中,反核行動也如影隨形,到現在核能到底算不算乾淨能源、是否是綠能都會引起大批民眾爭論,不過馬斯克認為,事實與人們想像地截然不同,現在的核電廠非常安全,他表示,打造非常安全的核電廠是完全有可能的,而且他提到的還不是新一代的核融合技術,特別強調自己說的是核分裂(fission)技術,更表示「我們並不需要核融合技術」。

核融合技術可以說是在地球上打造一顆媲美恆星的能量,若將這些能量用於發電廠,未來各國就再也不用擔心缺電與二氧化碳排放的問題。不過馬斯克對此表示:「天空中就有一座巨大的核融合反應爐,也就是太陽,且它每天都會出現。」目前的核融合技術尚未成真,縱使有多家企業、甚至各國聯手一同研究,但核融合技術裝置運行所耗能源仍大於生產能源,距離商業化還有一段時間。

【應該建設更多的核電廠】

馬斯克此次沒有詳細說明如何讓核電廠變得「極為安全」,但馬斯克一直以來都公開支持核能,馬斯克在2007 年時就曾表示:「我們應該建設更多的核電廠,它比燃煤發電廠或天然氣發電廠能更完善的發電。」

核能發展至今,核分裂技術沒有停滯不前,也至致力朝更安全方向與目標前進,例如比爾蓋茨(Bill Gates)的新一代核能技術泰拉能源(TerraPower),以及小型核反應爐(SMR)等。SMR 開發目的為便是取代舊有單一或多個大型反應爐,可以將更小更靈活的模組化核反應爐裝置在偏遠地區或船隻上,或許這項技術能反轉社會對核能的壞印象,不過這些也都尚未規模商業成熟化,因此至今也不全然獲得大眾的認同。

圖片來源:futurism

資料來源:VICTOR TANGERMANN(2021JUL 23).ELON MUSK SAYS IT’S TOTALLY POSSIBLE TO BUILD “EXTREMELY SAFE” NUCLEAR PLANTS. Futurism