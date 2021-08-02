台南市易淹水地區的大灣交流道附近一度水深達10公分，車輛通過均濺起水花。（洪榮志攝）

台南市區2日下午1點多突然強降雨，由於雨勢相當大，易淹水的大灣交流道下方，一度水深達15公分，車輛通過均濺起水花，仁德交流道下方也一度因積水封閉；東區小東地下道積水深度更超過200公分，東區民族路四維地下道淹水也約50公分高，警方已分別封鎖2處地下道，還好隨著雨勢暫歇，相關封閉路段均陸續解除。

據了解，只要強降雨即淹水的小東地下道，2天來已因積水封閉3次。市議員李鎮國下午從議會準備返回永康區時，路過小東地下道，赫然發現地下道180公分的水線刻度已經看不到，研判積水應該超過200公分。

另外，182線歸仁中山路段也一度因積水封閉，車輛紛紛改道。當地民眾反映，中山路沿線許多商家、住家都進水，但歸仁區公所強調，雖然短時間強降雨，但因排水系統正常運作，水很快就消退，並沒有傳出災情。

市府表示，近期受西南氣流影響，常有間歇性大雨發生，2日下午1點多，因外海強對流移入台南上空，安平、南區、中西區、北區、東區、安南、永康、歸仁等行政區均發生短時強降雨。其中，最大10分鐘雨量為中西區的24mm，水利局統計10分鐘雨量20mm以上地區，計有11個行政區。截至下午2點30分雨勢轉歇時，各地通報的積淹水案件有35處，主要都是強降雨致宣洩不及，但雨歇即持續退水。