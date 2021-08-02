大陸這波新冠疫情，迄今高風險地區4個，中風險地區增加為92個。（澎湃新聞）

《北京日報》報導，從昨天(8月1日)開始，北京市提升進京管控等級，嚴控中高風險地區人員進京，對出現病例地區的人員限制進京，暫停來京航班、列車、客車班線。強化進京通道管控，鐵路、民航和公路檢查站嚴格查驗。

報導稱，記者今天登錄12306網站搜索時發現，目前8月2日至8月16日由南京、鄭州開往北京方向的高鐵和普速車次均已無法購票。搜索張家界到北京，顯示「未找到車次」。

★截至8月2日9時，全大陸現有高風險地區4個、中風險地區92個

4個高風險地區，分別位於：雲南省1個（德宏州瑞麗市姐告國門社區）；江蘇省2個（南京市江寧區祿口街道全域、揚州市邗江區雙橋街道武塘社區明月路以南、文匯西路以北、維揚路以西、新城河路以東區域）；河南省1個（鄭州市二七區京廣路街道春暉社區）。

中風險地區92個，包括江蘇省50個（南京市、宿遷市、揚州市、淮安市）、湖南省22個（長沙市、張家界市、株洲市、湘西州、益陽市、湘潭市）、河南省6個（鄭州市、商丘市）、四川省6個（成都市、綿陽市、宜賓市、瀘州市）、遼寧省2個（瀋陽市、大連市）、雲南省2個（德宏州）、福建省2個（廈門市）、湖北省1個（黃岡市）、海南省1個（海口市）。

★陸昨新增新冠確診98例，其中本土55例、江蘇占40例

大陸國家衛健委今天通報，昨天（8月1日0—24時）31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例98例，其中境外輸入病例43例（雲南16例，北京4例，福建4例，內蒙古3例，江蘇3例，陝西3例，上海2例，山東2例，河南2例，廣東2例，四川2例），本土病例55例（江蘇40例，湖南7例，北京2例，湖北2例，山東1例，河南1例，海南1例，雲南1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。