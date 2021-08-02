小潘在美賽後與妻子林盈君一起合影。（謝明俊攝）

全國高爾夫球場會館小潘專區主照。（謝明俊攝）

潘政琮特別感謝啟蒙球的全國高爾夫球場。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌、苑裡鎮長劉秋東、苗栗縣議員鄭洞國、張顧礫等人特別前來向康月美致賀。（謝明俊攝）

康月美要一一感謝過去幫過潘政琮的貴人。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌回憶過去潘爸爸帶著潘政琮2個兄弟四處比賽征戰的艱困過程。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌致贈1百萬元獎金給康月美。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌贈送1百萬獎金給潘政琮母親康月美，提到過去窮困生活的辛酸。

潘政琮的母親康月美透露兒子與媳婦結識過程。

出身苑裡的高爾夫球員潘政琮勇奪東奧銅牌，苗栗縣長徐耀昌2日上午特地前往小潘學球啟蒙的苑裡全國高爾夫球場，頒贈1百萬獎金給小潘的母親康月美，康月美回憶過去窮困日子培養兒子打高爾夫，箇中辛酸不堪回首，她要一一感謝許多幫助小潘的貴人。

從東奧高爾夫球賽開賽首日，包括媒體及苑裡鎮長劉秋東、潘家所在的里長余清國就一直與康月美聯繫，希望能訪談康月美及陪同一起看球賽，但康月美一直婉拒，原本以為康月美個性保守低調，但2日上午，康月美放開心情，從小潘的幼時練球談到結識老婆過程，康月美直率坦白的談話，經常引發在場人士歡笑。

縣長徐耀昌指出，當年他還在當立委時，因兼苗栗縣體育協會理事長，所以經常看到潘爸爸開著一輛破舊的9人座廂型車，載著2個兒子到處比賽，有時沒錢住飯店，父子3人就睡在車上，那個畫面令人非常感動。

康月美一起頭就特別感謝全國球場提供給她2個兒子的訓練，以及長榮等企業等幫助她兒子、媳婦的貴人，在此要一一感謝。

康月美透露，2個兒子很辛苦，沒有童年，童年就是在山腳下跑步、訓練，要不然他爸爸就不准他們吃早餐，每天早上都是這樣，有時同事看了不忍，要幫忙帶到球場吃早餐，兒子都不敢，怕被父親罵，兒子很乖，叫他怎樣就是怎樣。

康月美回憶，潘政琮的第一根球桿，是以前有一名縣議員送的，後來是因她的娘家是在做球具的，才跟家裡買了一套，小潘由此算是起家。後來郝柏村辦小朋友的總統盃球賽，當時總統李登輝到場鼓勵康月美，如果有缺什麼可以告訴他，一路來幫忙的人很多，所以她一直告訴小潘以後要栽培後面的人，才不會斷層。

康月美提到昨日賽程真的很刺激，她怕到不敢看電視，賽完曾與小潘有短暫電話聯絡，兒子說賽完很累，康月美心疼兒子就未再多講，她鼓勵兒子目標達到了就要放下，人生來是要來學習的、要輕鬆的，不要過得這麼苦，康月美笑著說，這是她的人生經驗啦！

提及過去小潘練球的辛酸，康月美感嘆說太多了，談到明天早上也談不完，因高爾夫球是High class的東西，要去比賽，身上一毛錢都沒有，要跟別人借錢，又怕別人不借，她不知該怎麼形容，只要是窮人都會碰到，所以她現在很感恩，她現在也相信上天有一句話，如果要將一個孩子訓練到有成就，就把她丟到困難的環境裡。

媒體問及小潘是如何認識老婆的？康月美透露，兒子是經由打高爾夫認識的，媒體接著再問媳婦的家世是立委第2代，相處狀況如何？康月美停頓了好一會兒才說，「說沒問題也是有問題啦」，當場引發全場哄笑，康月美接著說，但年輕人歡喜就好，媳婦一路陪著兒子到處打球，她安慰媳婦辛苦了，媳婦回答不會啦，愛情的力量就是那麼大，她也沒辦法。

據全國高爾夫球場經理吳憲紘透露，球場的新會館，過去是練習場，當年的小潘與哥哥倆人就是在這個練習場練球，後來蓋起新會館後，球場特別將大廳的一面牆規畫成小潘專區，收集小潘歷年來參加重要比賽照片來做紀念。