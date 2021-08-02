監察院國家人權委員會今天舉行成立周年成果發表記者會，主委陳菊致詞時宣布新任人權委員由監委范巽綠及趙永清出任。人權會隨後也由委員推舉趙永清為新任副主委，趙永清表示，未來他會負責溝通協調，聽取大家的意見，盡量讓人權會的運作更順暢。

根據人權會組織法，除8位人權委員外，每年應遴派2位監委作為人權委員，第一年為監委蕭自佑、張菊芳，因任期到7月底屆滿，陳菊今天宣布2位新成員加入，包括監委范巽綠及趙永清，將分別在教育及環境永續上，提供不同觀點。

趙永清今天被推舉出任人權會副主委，在受訪時表示，會中有人提到未來需要多溝通協調，尤其相關法案和預算案都得獲得立院支持，過去擔任過立委的他熟稔立院，未來他會負責溝通協調，聽取大家的意見，盡量讓人權會的運作更順暢。

據了解，人權會前副主委高涌誠7月下旬請辭，當天與會人員紛紛予以慰留，今天開會後也正式決議，副主委任期為一年。