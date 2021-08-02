疫情衝擊房市 新北市7月買賣較上月減少2成 15:522021/08/02 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市地政局今公布房市交易移轉棟數統計，7月共買賣移轉4460棟，較6月減少1149棟，減少幅度20.5％。（示意圖，shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情衝擊房市！新北市地政局今公布房市交易移轉棟數統計，7月共買賣移轉4460棟，較6月減少1149棟，減少幅度20.5％。 地政局表示，其中交易移轉棟數以 五股區、三重區、汐止區減少較多，與6月相較分別減少233棟、226棟、201棟，分析原因，除受中古屋市場交易減少外，五股區、汐止區亦因新成屋移轉棟數減少所致。 另以交易案件量來看，新北市7月交易件數為4855件，較6月減少1296件，減少幅度21.1％。 信義房屋調查 疫情衝擊畢業生求職首選ESG企業 大陸製造業擴張放緩 7月財新PMI降至50.3 #減少 #7月 #移轉棟數 #6月 #疫情衝擊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 破5萬人放無薪假 再創疫情以來高峰 10:092021/08/02 財經 港股印花稅率8月上調 恒指心驚驚 04:102021/08/02 財經要聞 《國際社會》印尼疫情高峰已過 美再贈350萬劑莫德那 15:422021/08/02 財經 疫情延燒 揚州張家界準封城 04:102021/08/02 全球財經 再創疫情以來新高！無薪假人數破5萬 12:402021/08/02 生活 新冠疫情延燒 半個大陸淪陷 04:102021/08/02 產業財經 稱因疫情不會逃 陳超明仍遭延長境管8月 04:102021/08/02 社會新聞 《國際經濟》7月PMI 韓連10月擴張、日回升可期 11:102021/08/02 財經 9月前揭曉 央行總裁評比 楊金龍3A在望 04:102021/08/02 財經要聞 《產業》買氣回來了 7月車市月增36.3％ 13:092021/08/02 財經 東南亞疫情肆虐 運價翻騰 04:102021/08/02 產業．科技 財經熱門新聞 振興五倍券最快９月發放！採1000元換5000元，實體、數位同步發行 - 財經要聞 - 工商時報 美貨運供應鏈快崩潰 零售商哀號曝衝擊慘況 - 財經 新制勞退基金10大持股曝光 這一檔就占27％ - 財經 陽明、萬海、長榮又掛掉 謝金河4字爆最大兇手 - 財經 破天荒 馬斯克罕見認錯了 還要賠150萬美元 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。