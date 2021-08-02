疫情衝擊房市！新北市地政局今公布房市交易移轉棟數統計，7月共買賣移轉4460棟，較6月減少1149棟，減少幅度20.5％。

地政局表示，其中交易移轉棟數以 五股區、三重區、汐止區減少較多，與6月相較分別減少233棟、226棟、201棟，分析原因，除受中古屋市場交易減少外，五股區、汐止區亦因新成屋移轉棟數減少所致。

另以交易案件量來看，新北市7月交易件數為4855件，較6月減少1296件，減少幅度21.1％。