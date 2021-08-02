李洋蹲下讓王齊麟從後排擊球(季志翔攝)

台灣羽球「黃金男雙」王齊麟、李洋，此次在東京奧運擊敗「中國雙塔」組合，奪下台灣首面奧運羽球金牌，國人感到相當開心。看到金門出身的羽球國手李洋奪下金牌，金門籍立委陳玉珍今(2日)在臉書透露，將向體育署提案建議，在金門設立李洋羽球訓練館，也要將提高企業捐贈體育選手的免稅額列為修法的優先法案。

老家在金門古寧頭的李洋與搭檔王齊麟，拿下奧運羽球男雙金牌，陳玉珍今表示，身為金門立委，將向體育署提案建議在金門設立李洋羽球訓練館，而身為國會議員，也要將提高企業捐贈體育選手的免稅額，列為修法的優先法案，希望我國的選手在國際上能夠更加發光發熱、為國爭光。

另外，金門縣長楊鎮浯日前也在臉書表示，為了慶祝「麟洋配」奪得奧運金牌，金酒公司已研議許多行銷方案，同時未來也會將部分營收回饋給李洋、王齊麟、金門全體縣民與愛好金酒的消費者。

而李洋今上午也在IG分享興奮的心情，他提到，感謝這完美的結果，想送給所有幫助過他們的大家，會銘記初心，打羽球是因為開心，能充分感受到這項運動帶給他的快樂，最後真的很謝謝搭檔，「我們沒有放棄任何一絲希望，無論那希望總是看起來那麼渺小！我們真的做到了」。