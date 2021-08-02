【愛傳媒藺奕專欄】東奧羽球男子雙打「麟洋配」以聖筊之姿光耀奪金，因為看好李洋這位金門之光，早在九天之前我就下注了，賠率6倍，是14、15支漲停板的概念、是台積電漲到3500塊的概念，現在看來，只要睡幾天覺就有了，原來愛國也有副作用，愛國可以理財、可以讓你賺點零用錢。

因為疫情，我們可以更專注的欣賞奧運，看到外面的世界、豐富我們的視野，藉由奧運轉播，妳突然體會，原來女孩也可以用腳掌甩男孩的巴掌，女人還可以一腳踹爆男人的蛋蛋。

更透過各國傑出運動員的IG，妳終於跳出自己孤陋寡聞的圈子，見證他們的生活、也發現幸褔有共同的線索：要麼找個讓妳衣食無憂的，要麼找個一生愛妳入骨的，不然妳為什麽談戀愛，是劇不精彩酒不好喝？是手機不好玩歌不好聽還是奧運不好看，妳又不練舉重何苦這樣折磨自己。

你會發現，所有奪金的選手都有相同的特質，他們的眼神格外堅定、自信，必須像屍體的脈搏一樣冷靜。

大仲馬寫生活是由一連串小煩惱串成的念珠，我想這些金牌運動員肯定是一邊歡笑一邊數著念珠，同時相信只要持續異於常人般的努力，星空也會自動彎下腰來，給予草原一個大大的擁抱。

天佑台灣！

作者為文學奬得主

照片來源：中華奧會官網截圖。

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