【愛傳媒楊秉儒評論】8月1日晚間8點20分登場的2020東京奧運「女子羽球」金牌爭奪戰，「中華台北」羽球天后戴資穎與中國大陸羽球好手陳雨菲一路鏖戰到晚間9點55分，戴資穎以18比21、21比19、18比21落敗，最後奪下銀牌；不同於前日李洋、王齊麟奪下「羽球男子雙打」金牌時的氣氛，網路上諸多「臺灣覺醒青年」們的臉書粉專，除了少數幾個不知好歹，站著說話腰不疼的在第一時間發文檢討戴資穎輸了一場不該輸的比賽，當下被輪番砲轟到趕快刪文之外，基本上是一片「歌舞昇平」。

比較罕見的是，民進黨政府的高官們可能一時之間不知道要如何表態，一直到晚間10點57分，「中華民國總統」蔡英文的臉書粉專才PO出第一篇道賀專文。

很奇怪吧？明明是一場很精采的比賽，為何有拿到金牌跟沒拿到金牌，各位「臺灣覺醒青年」們的「差別待遇」就如此懸殊？是因為戴資穎拿了銀牌，所以沒有辦法在頒獎的時候播放《中華台北奧運會會歌》，讓你們可以盜用過來，滿足自己那永遠無法達成心願的虛榮嗎？

託當年（1981年）《洛桑協議》的福，「中華台北奧林匹克委員會」得以用「梅花」加上五環標誌的「中華台北奧林匹克委員會」會旗，以及用《中華民國國旗歌》的旋律重新填詞的《中華台北奧林匹克委員會會歌》，如今我們才得以在國際奧運殿堂上，有機會聽到《中華民國國旗歌》的旋律悠揚的響起；這可跟你們朝思暮想的「臺灣國」一點關係也沒有！《中華民國國旗歌》絕對不是《臺灣國旗歌》！而且，你們真的認同《中華民國國旗歌》裡的字字句句嗎？

《中華民國國旗歌》作詞：戴傳賢，作曲：黃自。歌詞是：

山川壯麗，物產豐隆，炎黃世胄，東亞稱雄。毋自暴自棄，毋故步自封，光我民族，促進大同。

創業維艱，緬懷諸先烈，守成不易，莫徒務近功。同心同德，貫徹始終，青天白日滿地紅。同心同德，貫徹始終，青天白日滿地紅。

單單歌詞中的「炎黃世冑」、「青天白日滿地紅」這幾句，應該就會讓許多認為自己不是「炎黃子孫」，不認同「青天白日滿地紅」是「中華民國國旗」的臺灣覺醒青年們唱不出口。

醒醒吧！你們只是想噁心對岸的「中華人民共和國」而已。不過，你們的「臺灣國」還沒真的獨立建國，不要偷別人的國旗歌來用。

我們「中華台北」2020東京奧運代表團的選手辛苦拿到兩面金牌，好不容易讓大家聽了兩次的《中華台北奧林匹克委員會會歌》，就要被你們這些臺灣覺醒青年們拿來消費，那麼，對岸的2020東京奧運代表團拿到的金牌總數比「中華台北」2020東京奧運代表團拿到的總獎牌數還要多，人家從到2021年7月23日開幕，到今天8月1日為止，東京奧運會場上已經響起了24次的《義勇軍進行曲》了耶！到底比較容易崩潰的會是誰？

整天高喊「乳滑，辱華」的讓自己腦內啡亢奮，實際上你們這些臺灣覺醒青年根本就不認同自己是「炎黃子孫」，不認同「中華民國」，不認同「青天白日滿地紅」這面國旗，一天到晚高喊「臺灣自主，獨立建國！」卻又處處想要沾「中華民國」的光，再厲害一點的就是「贏了都是臺灣國的光榮，輸了都是華國遺毒，黨國餘孽。」到最後，實際上你們所羞辱的，只是你們自己而已。

作者為資深媒體人

照片為總統蔡英文臉書粉絲專頁截圖

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