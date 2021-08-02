張秀卿婚後變胖許多。（阿桐伯修身保提供）

金曲歌后張秀卿與老公王國贊結婚7年多，為求子積極養身，但體質改變，婚後身材如吹氣球般越來越大，讓老公直呼遇上詐騙集團。不過，她自從去年底為發新專輯積極瘦身，近期更是奮發甩肉，靠飲食控制與漢方調理，總共瘦下22公斤，非常驚人；終於瘦回與老公交往時的身材，讓老公展開笑顏：「我的女神終於回來了。」

張秀卿為減重只吃原形食物，飲食清淡，吃火鍋也堅持不喝火鍋湯，但她有時嘴饞偷吃宵夜，隔天立刻運動加上漢方保健食品，救贖體重。張為求子嘗試多次試管嬰兒，最近夢上「胎夢」，但內容卻十分特殊，她夢到小孩掉到水裡，最後是被鄰居救上來。張秀卿對於夢中的嬰兒特別有好感，覺得與自己特別親，期待這好預兆能圓多年來求子的夢。她與前夫生的女兒林莉，也十分期待有個弟弟妹妹，已經說好可以當弟妹的保姆。

今年初兩人慶祝結婚七週念紀念日，張秀卿和老公互贈一個「新的」老公老婆。她說雖然自己變胖很多，但老公也不遜色，這幾年胖了10公斤，被她笑稱像是一隻大青蛙，所以結婚紀念日最好的禮物：「就是他也能成功瘦下來。」