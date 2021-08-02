馬祖北竿短坡山曾是軍事禁區，2020年11月開放短坡山據點，成為北竿觀光旅遊新亮點，一覽北竿機場飛機起降，如今北竿短坡山景區整備工程完工，交通部馬祖國家風景區管理處正與軍方協調開放申請事宜，未來可望透過申請登記方式進入「短坡坑道」，讓遊客可活動範圍加大。

北竿短坡山因地勢形成天然屏障，以往國軍作為混合砲兵連駐守的砲陣地，如今由馬祖防衛司令部移撥作為觀光用途，重新規畫設置山頂觀景平台、登山步道，另外還有「仿真40高射砲」體驗點。

馬管處去年再投入二期整備經費，規畫遊客動線及坑道情境佈置，這項工程已於4月完工驗收，受到疫情影響暫緩，目前待申請機制公告後即可開放「短坡坑道」參觀。

短坡山頂觀景平台可居高臨下飽覽塘岐及北竿機場，成為拍攝飛機起降的熱門新祕境，也能在山頂親自體驗高射砲設備，重現過去防空火砲據點戰地氛圍，讓軍事觀光也能兼具知性之旅。