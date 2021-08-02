侯怡君、蕭大陸近期因感情風波成為話題人物，不過侯怡君在5月宣布結婚喜訊時，還傳出侯怡君雙喜臨門，已成功受孕，當時她沒有正面回應，僅低調感謝外界關心，但侯怡君今早（2日）則在臉書分享運動照時，她一個倒立動作也引發網擔心「孕婦可以嗎？」對此，侯怡君也在留言中以一句話吐實回應。

侯怡君今早在臉書分享運動照，分別是她身穿運動服裝跑步以及辣穿中空裝的倒立照，侯怡君直呼：「那身形想想，這輩子我是無法超越了，跟竹竿沒兩樣的身材，你們猜猜體脂肪是多少？我倒蠻喜歡這柔中帶剛堅毅勇敢的表情」，侯怡君並和粉絲相約做拳擊有氧，照片中，侯怡君身材纖細、零贅肉，也讓蠻腰、腿部線條全都露，好身材相當不科學。

由於43歲侯怡君日前才傳出肚皮有喜，也讓網友緊張留言：「孕婦可以倒立嗎？」、「現是孕婦有些運動方式還是保守一點，對小孩較好」、「孕婦初期要心情好喔，加油侯妹妹」，對此，侯怡君近中午時則現身留言：「這都是舊照片」，雖然沒有說明孕事，不過也讓擔心她的網友鬆口氣。

侯怡君臉書全文。（圖／取材自侯怡君的家臉書）

侯怡君與66歲蕭大陸愛情長跑20年，小倆口在今年5月公布結婚喜訊，侯怡君還傳出雙喜臨門，這3年做了多次取卵與排卵針，終於在日前成功受孕，對此，侯怡君沒有否認，僅低調表示：「真的很高興各位的關心！請大家一起為我集氣祝福！」也讓外界期待小倆口早日正式宣布好消息。