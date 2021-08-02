「聊天室裡有句話真的很有同感，超想按個讚！」現在，不只在LINE社群中可使用「聊天室表情符號」，這項功能也正式支援LINE所有聊天室了！LINE今（2）日正式宣布，在聊天室中新增「聊天室表情符號」功能，「長按」訊息框即可點選反映當下心情的表情符號，且對方或群組成員都不會收到相關通知，無須擔心打擾到其他人，可針對單一則訊息盡情表達感受。

LINE「聊天室表情符號」新功能於今日陸續釋出於LINE iOS 與 Android版本，用戶更新LINE到 11.11.0（含）以上或最新版本，即可顯示聊天室表情符號。

「聊天室表情符號」功能在今（2021）年初已先行在LINE社群開放體驗，根據LINE內部數據統計，截自2021年6月底，在LINE社群中最多人點選的表情符號，前三名分別為讚 （Like）、開心 （fun） 和愛心 （Love）。現在，隨著這項功能正式推出，適用範圍不只LINE社群，更擴及大家日常使用的聊天室。

在聊天室中，可以針對一週內發送的訊息或照片點選表情符號，點選後不會對該訊息的發送者產生通知，也不需擔心打擾群組。實際應用方式像是，若錯過在最佳時間透過貼圖或訊息即時回覆，隨時都可以在該訊息上點選聊天室表情符號，也不會打擾到群組或發言者。

用戶只要輕點訊息框下方回覆的表情符號，即可看到群組成員的回應。(LINE提供/黃慧雯台北傳真)

若要針對一則訊息點選表情符號，只要在該訊息框上「長按」即可，「再次長按」訊息框則可更換、或取消剛剛點的表情符號。此外，若想看群組成員都回覆了什麼表情符號，只要輕點訊息框下方回覆的表情符號，即可看到群組成員的回應。