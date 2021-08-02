韓國第2大汽車製造商起亞，2日宣布要先在韓國推出一款全電能EV6電動車(EV)，預定年底時才會銷往全球其它市場。

EV6也是起亞第一個使用現代汽車集團，自己獨家研發的純電能EV全球模組化平台(E-GMP)，所打造的主力車款。目前，起亞已在韓國市場收到超過3萬張EV6預購單，在歐洲與美國也有8,800位車主在等。

起亞的目標是希望在2021年，能先在韓國市場賣出1.3萬輛這種零排放車款，然後在海外市場銷售1.7萬輛。售價方面，從4700萬到5700萬韓元不等，約4.08到4.95萬美元間。不過，利用政府補貼，粉絲只花不到4000萬韓元就可入手。

EV6現有兩種電池規格：標準的58 kWh，以及續航力較長的77.4 kWh。這兩款車若充飽電，分別可行駛370公里與475公里。同時，起亞也計劃在未來7年內，推出更多純電的轎車、休旅車或多功能EV。

到2025年時，起亞應該會推出11款EV產品，其中有7款可望出自前述E-GMP平台。起亞目前計畫，最晚到2025年將達成全球EV市場中，6.6%市占率，然後2026年時，全球EV年銷售量達50萬輛。

至於起亞目前EV占有率不高，因為EV系列僅占其2019年總銷售量的1%。

4月，起亞母公司現代汽車已推出IONIQ 5，這個全電能車款也是出自E-GMP平台。現代汽車計劃先在2022年推出IONIQ 6，並在2024年再推出IONIQ 7大型休旅車。同時，現代也將開始用阿拉伯數字1到8，來替自己未來產品命名。