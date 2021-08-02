德國與澳洲新創公司Vulcan Energy Resources Ltd周一宣布與雷諾公司（Renault SA）簽署協議，將長期提供這家法國汽車製造商電池的關鍵元素-鋰（lithium）。

雷諾成為最新一家電動車廠，在預期中的需求激增之前，先發制人敲定該電池金屬材料的供應。

兩家公司宣布，從2026年開始，Vulcan每年將透過其在德國的地熱鹽水礦床向這家法國汽車製造商供應6,000至17,000公噸的鋰。如果雙方同意，這項為期5年的協議仍可續約。

雷諾此前宣布到2030年，希望全電動車占雷諾9成的車型。該公司並表示，Vulcan的地熱鋰生產技術沒有碳排放，是主要的吸引力。

Vulcan預計將投資17億歐元（約20億美元）建造地熱發電站和鋰元素提煉設施，目標是在2024年開始生產該白色金屬。該公司上個月亦簽署了一項長期供應協議，由其德國事業提供氫氧化鋰 （Lithium hydroxide）給韓國LG化學的電池部門。Vulcan也已經與全球第四大汽車製造商Stellantis簽署鋰元素的供應備忘錄。