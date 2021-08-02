由於氣候風險威脅增加，綠色能源議題成為當前全球關注焦點，由中國信託投信委託台灣指數公司客製化開發，新編「特選台灣綠能及電動車指數」，今天起每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

「特選台灣綠能及電動車指數」以上市上櫃普通股為指數母體，選入50檔具綠能、電動汽車關聯產業代表性的股票為指數成分股。為維持關聯產業代表性及分散性，對綠能、電動汽車產業群組成分股權重總和各設下限10％，半導體產業群組不得超過25％；個別成分股權重則不得超過15％或低於0.5％，且前五大成分股權重總和不得超過65％。

指數成分股依規則每年5月及11月定期調整兩次，指數權重前十大成分股為台積電(2330)、鴻海(2317)、台達電(2308)、中鋼(2002)、南亞(1303)、華碩(2357)、中租-KY(5871)、聯發科(2454)、光寶科(2301)及中美晶(5483)。

回溯報酬率來看，2017年5月至2021年6月底累積報酬率為119.20％、2020年殖利率4.67％，表現均優於加權報酬指數(109.52％、4.32％)、台灣全市場報酬指數(117.35％、4.34％)。