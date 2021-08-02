台股集中市場今日在外資轉買超、航海王破浪、權王發威之下，快攻5日線後連過三關、大漲255點，重登17500關。美股上周五疲弱，惟受通膨壓力低於預期消息帶動，今日美期指走高，加上亞股也擺脫上周頹勢攜手上漲，台股多頭士氣大振，早盤集中市場小幅開高後，由晶圓雙雄帶隊、鋼鐵股衝鋒，快攻收復5日線，而航海王開高後一度又落水翻黑，惟多方拒絕再當潛水艇，貨櫃三雄10:30過後奮力浮出水面揚帆疾駛，拉抬航運類指也跟著翻紅，大盤多頭趁勢而起，尾盤權王台積電(2330)加足馬力衝上590元，一舉收復5日、月、季線，激勵大盤同步甩尾拉上17500點，終場大漲255.87點、收17503.28點，惟總成交值大減千億、縮至4360.05億元。

籌碼面，今日外資轉買超239.682億元，投信賣超10.8299億元，自營商買超36.5595億元，三大法人買超265.41億元。技術面，5日RSI為55.52、10日RSI為50.09，9日K值為47.86、9日D值為35.68，20日乖離率為-0.72。

盤面上，旺季+塞港嚴重，運價指數再創紀錄，法人看好貨櫃三雄7月營收可望再創高，近期經過空頭大浪一番洗禮後，今日重振旗鼓，長榮(2603)收漲7.2%、萬海(2615)漲3.8%、陽明(2609)漲2.56%，並帶動台驊投控(2636)、裕民(2606)、台航(2617)、中航(2612)等聯袂揚升，拉抬航運類指大漲4.12%，勇奪漲幅王重返榮耀。中國8月1日起取消23個鋼鐵產品出口退稅，有利亞洲鋼市供需狀況，中鋼(2002)整場持穩盤上、收漲近2.5%，不鏽鋼族群燁興(2007)、佳大(2033)、志聯(2024)、大成鋼(2027)等攜手強攻，拉抬鋼鐵類指收高2.6%，成為今日助攻大將。國產新冠疫苗批26.5萬劑完成封緘，將交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業，今日相關個股人氣升溫，高端疫苗(6547)收高5.5%、台康生技(6589)漲6.2%、東洋(4105)小漲0.12%守80關。

回顧7月，外資賣超1220.98億元，投信賣超188.54億元，自營商賣超162.95億元，三大法人賣超1572.48億元。分析師指出，由於外資今年來動向趨於保守，預料在國際資金未明顯回流之前，8月指數與權值股仍會受到壓抑，而短期資金追求操作效率，將快速流入利基型科技股、二線科技股與轉機股，反應在以中小型股為主的櫃買指數表現可能更勝大盤。分析師表示，外資7月在台股提款逾1220億元，多方續由本土資金掌兵符，觀察投信上半年加碼台股351億元，雖7月就大舉調節約188.81億元，但從進出籌碼來看，持續看多方向仍未改變。