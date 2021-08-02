7旬老夫妻機車雙載就醫途中發生車禍雙殞命。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

7旬老夫妻機車雙載就醫途中發生車禍雙殞命。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

7旬老夫妻機車雙載就醫途中發生車禍雙殞命。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

7旬老夫妻機車雙載就醫途中發生車禍雙殞命。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

王姓男子駕車行經龜山區文化一路，未待左轉號誌亮起，就逕自左轉，撞到對向7旬許姓老夫妻的機車，老夫妻當場人車倒地，緊急送醫仍宣告不治，據悉老夫妻準備到醫院就醫，豈料發生憾事，雙方都無酒駕，詳細肇事原因正由警方釐清。

36歲王姓男子7月30日上午9時許，駕車行經龜山區文化一路與文德路口，準備從文化一路左轉，疑似未遵守交通號誌，違規左轉往文德路，對向75歲許姓老翁正好騎機車搭載73歲莊姓妻子行經，老翁閃避不及，當場撞上王男右側車身，夫妻兩人不堪強烈撞擊，當場倒地不起，機車龍頭也毀損，汽車右側鈑金也凹陷。

消防員獲報到場，老夫妻還有意識能溝通，豈料送醫後急轉直下，仍因傷重宣告不治。龜山警方到場處理，雙方皆無酒駕狀況，訊後將王姓男子依過失致死罪移送法辦，警方也呼籲駕駛人應遵守交通號誌相關規定，轉彎車輛應禮讓直行車輛先行，以維護行車安全。