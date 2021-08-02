台南市2日下午東區四維地下道因積水過深封閉。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市2日下午1時許出現急降雨，小東路地下道水淹150公分，2天來第3度緊急封閉，附近民族路四維地下道也跟著急封，東區多處道路積水，高速公路裕農路交流道涵洞淹水，雨勢減緩後才逐漸退水。

台南市下午因外海強對流移入上空，安平區、南區、中西區、北區；東區、安南區、永康區、歸仁區都出現致災性短時間強降雨，其中東區多處道路積水封閉，育德9路淹水20公分、裕信路淹水20公分、富農街與東成街交叉口，以及裕農路高速公路下方涵洞都出現淹水15公分。

小東路地下道兩天來已因雨封路2次，下午淹水更高，達150公分，警方3度拉黃線急封，附近民族路的四維地下道水淹50公分，同樣封閉。安南區雨勢較小，下午未出現嚴重積水。

台南市水利局說明，中央氣象局2日下午針對台南市發布大雷雨，多處道路因短時間強降雨致宣洩不及，至下午2時30分，民眾、警察局通報積淹水案件共35處，以中西區10分鐘內降下24mm強度最大，共有11個行政區10分鐘內降下超過20mm的雨量，累積雨量最多為白河區175.5mm。

台南市水利局表示，各道路積水情況在雨歇後即陸續退水，全市共啟動39座抽水站抽水；目前尚有灣裡站、鯤鯓站等34站運轉中，總抽水量為約116.5萬噸。