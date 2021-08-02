勞保制度勢必要改革。政治大學商學院風險管理與保險學系特聘教授黃泓智2日表示，若勞保基金不增加提撥率、政府不撥補基金及不減少給付的情況下，預估2027到2028年就會破產，所以有46.6％的受訪民眾都預估破產前就會改革，64.8％認為勞工退休金給付會減少，且有57.9％的民眾預估退休金會少領30~50％。

黃泓智分析，在此情況下，一是退休月領退休金勢必大幅降低，因此退休後仍是要有效率的規劃退休理財，二是即便給付減少50％，月領退休金都比一次領取划算，千萬不要因為改革或擔心勞保破產，就輕易決定一次領取勞退金；三是第二層勞退基金自提比率應該要提高，減少缺口；四是應增加勞退基金第二層的自選機制、預選機制，以提高報酬率，彌補退休金缺口；五是自行規劃退休金部分，若能拉高投報率，則每月準備金額可減少。

至於政府該協助的有五件事，一是提供退休後再就業的環境，民眾退休後才能有繼續理財或生活的收入；二是提供稅賦誘因，鼓勵民眾自提退休金；三是健全目前以房養老的制度；四是降低退休金融商品手續費；五是增加民眾退休理財教育與退休後理財環境。