高中生上傳學習歷程檔案時程延長至9月30日，卻面臨有老師退休或代理教師日期屆滿等因素，無法認證學生的「課程學習成果」及「多元表現」。教育部今表示，學校應召開「學生學習歷程檔案工作小組」會議討論補救方法，並酌發相關教師認證費用。

高中生原本應在學期結束兩周上傳學習歷程檔案，但因為疫情影響，教育部國教署6月22日函知全國各高級中等學校，有關學生上傳109學年度第2學期「課程學習成果」、109學年度「多元表現」至「學習歷程學校平台」的作業期程，至少延長至9月30日。

教育部國教署表示，5月19日起因疫情停止到校上課，採居家線上學習，而學校部分課程內容及學生學習方式，須以實習、實驗等方式，搭配學校之設備及材料，以完成該類課程學習成果，較無法以線上學習方式完成；為讓學生可於復課後製作與上傳學習歷程檔案，因此請各校延長學生上傳學習歷程檔案之作業期程。

不過，8月1日是新學期開始，部分學校因個別教師退休、代理、代課或兼任教師聘期屆滿或介聘他校等因素，可能影響教師對學生「課程學習成果」進行認證的情形。

對此，教育部要求學校得依「高級中等學校學生學習歷程檔案作業要點」規定，透過校內組成「學生學習歷程檔案工作小組」召開會議討論，學校也得酌發相關教師認證費用，國教署也將酌予補助認證費用。學校就協助認證教師酌發認證費用一事，得向國教署申請經費補助，按每位任課教師實際認證「課程學習成果」的班級數，每班酌予補助新台幣400元。

教育部國教署表示，學校如商請因聘期屆滿且未於原校任教的教師，持續協助認證109學年度第2學期「課程學習成果」，學校得於所定認證期間內，保留其教師登入「學習歷程學校平台」系統進行認證所需使用的帳號及密碼，併請確依資通安全管理相關規定，以維護資通安全。