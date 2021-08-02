陳隨意（左）與老婆謝宜君日前接種疫苗。（豪記唱片提供）

陳隨意與老婆謝宜君日前接種疫苗，2人接種後反應也大不同，陳隨意全身痠痛，謝宜君則全身微燒，但2人都不服用止痛藥，採自然調理，呼籲大家：「有疫苗就打，有打有保護。」疫情期間夫妻倆都變身直播達人，陳隨意直播美食料理百道菜，讓粉絲直呼想搬家當鄰居朝聖聞香，謝宜君則以豪華歌廳秀吸睛，近日推出新歌〈北海道之戀〉。

謝宜君坦承對於接種疫苗感到緊張萬分，「我不怕老鼠與蛇，從小到大最怕打針，注射當下，原本正準備先捏痛自己手指，來舒緩緊張情緒，但護士隨即告知針已經打完，真是太奇妙了，這是我打針以來最美好的經驗，陳隨意說可能我神經大條吧，完全沒感覺就完成了」。夫妻倆為了打疫苗也婉拒電視錄影通告，放自己3天假，希望能有充分休息。

居家防疫期間，陳隨意勤開直播與粉絲互動，因而引發興趣，花重金買專業燈光、音響器材，直播吸睛粉絲，許多歌手張秀卿、謝金晶等人都來請益；近3個月來陳隨意在直播中示範了百道菜色佳餚，光是魚類就做出了7種不同口味的料理，許多年輕粉絲看得大呼要認乾爸，婆媽粉絲則敲碗要搬到他家隔壁住，天天朝聖聞香。