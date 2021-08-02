香港近期出現移民潮，但不少家庭獨留家中長者在香港，部分長者因而產生情緒困擾。香港長者安居協會的「一線通平安鐘」服務熱線中心統計，今年初至7月28日為止，接獲92起涉及移民的長者求助個案，當中近6成為獨居長者，求助內容包括有長者因家人移民而感到空虛不捨、擔心家人離開後無人照顧等，其中更有長者出現輕生傾向。該協會指，因移民產生的求助過往少有，近半年來則頻繁出現且有上升趨勢，認為因移民而出現的長者照顧及心理輔導需求逐漸浮現，值得社會正視。

香港長者安居協會業務營運總監馮志恒表示，相關求助個案過去半年內大量增加，其中5月便有29例，接連的6月和7月也各有約17例，而眾多求助個案中有約10至20例需轉介至社工跟進。

此外，馮指出，求助者平均年齡為80歲，當中年紀最大的為97歲。

香港長者安居協會社區關顧服務署經理蔡詠貞指出，長者出現情緒困擾的原因各有不同，有本身有抑鬱病史的八旬長者，得悉由其拉拔長大的孫兒要移民而深感不捨，情緒過分失落之下出現輕生傾向﹔也有長者擔心家人移民後生活無法自理，求助協會代為安排入住老人院。

蔡表示，熱線中心專員與求助者溝通後，發現部分長者因情緒困擾而過於憂慮，經傾談後得以舒懷；而仍有情緒支援需要者則轉介至註冊社工跟進，至於面對有輕生傾向的長者則會與對方達成不輕生協議，並徵求同意後轉介至防止自殺機構及長者中心，讓長者盡快得到社區支援。

香港長者安居協會建議，子女計劃移民應及早告知長者，讓長者有心理準備及爭取相處機會；並在移民前，委託一名居於本港的親友作為長者的緊急支援人；又建議幫助長者認識新朋友及參與團體活動，強化社交圈子；若長者屬需要別人照顧類別，可為長者安排照顧計劃。

香港長者安居協會於本月起推出名為一線通千里顧的服務，在原有「一線通平安鐘」的服務基礎上，主動跟進長者的生活及健康狀況，安排電話慰問及到戶探訪，並每月撰寫報告予用戶的子女，讓身處外地的子女能掌握父母的狀況。

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