21歲日本女子游泳運動員池江璃花子（いけえ りかこ）2年前罹患白血病（血癌），經過休養後終於復出，並代表國家參賽2020東京奧運，昨（1日）她與隊友亮相女子400公尺接力混合式決賽，雖無緣奪牌，但她感動的說能進決賽已經很幸福了。

池江璃花子臉蛋清秀、身材高挑修長還有游泳長項，曾代表國家遠征2016里約奧運，2018年雅加達巨港亞運一口氣摘下6金2銀，同時也是日本游泳項目多個紀錄保持者，她卻在2年前罹患白血病退出國家游泳隊選拔，接受長達10個多月的治療，一度暴瘦掉了快10kg，直到去年3月才回到游泳池，經過一段時間的苦練，於今年2月復出國內游泳賽事，以蝶式項目勇奪冠軍，勵志的故事打動人心，被封「抗癌正妹」。

池江璃花子本來把目標放在2024巴黎奧運，因疫情影響東奧不得不延期一年，她得以趕上，昨（1日）出戰400公尺混合式接力決賽，在第二順位用蝶式出發，儘管最終以第八名作收，與獎牌擦肩而過，池江璃花子仍感到非常滿足，根據日媒《體育報知》報導，池江璃花子受訪時流下眼淚，「我們在巨大的壓力之下參賽，好不容易闖進決賽，這5年發生了很多事情，尤其東京奧運差點要取消，現在能再次跟隊友在接力決賽舞台游泳，我覺得很幸褔。」

池江璃花子擅長蝶式。（圖／達志）