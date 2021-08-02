食品藥物管理署今宣布，首批高端疫苗26.5萬劑已完成檢驗封緘作業，最快傍晚放行，前衛生署長楊志良怒批，疫苗研發是科學而非政治，應該照正規程序進行，主張停止高端的EUA（緊急使用授權），並提出5大理由讓高端從預約平台下架。

楊志良今（2）日稍早於個人臉書表示，新冠肺炎疫情未來必將流感化，疫苗年年都要接種，為了長遠之計著想，台灣亟需國產疫苗，國人也應該要支持、力挺，「這點殆無疑義」，但疫苗研發是科學而非政治，應該按照正規程序進行，取得主管機關的許可，名正言順地為國人健康把關。

楊志良主張停止高端疫苗的EUA，並提出5大理由將其從疫苗預約平台下架。第一，全球沒有任何民主國家，非專業的政府領導人可介入疫苗審核及授權，楊志良認為5月時高端臨床二期報告尚未出爐，但總統蔡英文就宣稱7月可開打，「這不是政治介入，什麼才是？」話已出口，大家自然全力配合，卻也讓高端失掉其正當性。

第二，目前已無EUA的必要。楊志良說，EUA是在國家有緊急的公衛狀況，且沒適切、已獲准及可用的替代品下，才可經充分審查程序後緊急使用授權，但台灣目前的選擇很多，也就是已有可用替代品，根本沒有緊急授權高端疫苗的必要。

第三，高端疫苗沒有獲得EUA的資格。楊志良直言，目前所有獲得EUA的疫苗，皆是通過人體實驗到第三期，高端卻連完整的二期都未完成，且審查會議委員人選、過程、審查意見、價格，全被蓋牌，「如何讓人民信服？」

第四，高端自吹品質優良，與Novavax疫苗同等級，但其中仍有不同。楊志良表示，兩者使用抗原蛋白質來源不同，Novavax用秋行軍蟲，高端則是用倉鼠。另外，Novavax是使用專利奈米顆粒技術聚合棘蛋白形成奈米顆粒，之後再與佐劑Matrix-M混合，讓多個抗原蛋白聚合形成奈米顆粒，以提高免疫反應，「但高端根本無此技術」。

楊志良接著表示，Novavax第三期實驗完成三萬受試者，至今仍未獲得美國FDA的EUA，高端「又有何資格通過EUA？」第五，食藥署於6月10日，自行制定有高度爭議的EUA標準，並通過高端疫苗的EUA，「完全是為高端量身訂做」。

最後，楊志良說，相信台灣仍有正直法官，因此提出訴願，停止高端的EUA，並向高端喊話「繼續努力，成為獲得完全認證的疫苗。」