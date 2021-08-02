【LIVE直播】雙北同步開放餐飲內用？ 柯文哲最新說明｜2021.08.02

中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增14例COVID-19確定病例，分別為12例本土及2例境外移入；另確診個案中無新增死亡。其中有2例來自北市，而關於雙北內用開放以及疫苗相關問題，柯文哲召開防疫記者會進行說明。

雙北地區在觀察一周後終於達到共識，台北市長柯文哲下午宣布，明天開始開始開放餐飲業內用，餐廳以單一隔間室內50人、室外100人為上限，若店家房間很大，要有分倉分流，室內如果超過50室外超過100人要向北市衛生局報備。

柯文哲說，台北市餐廳內用標準參考指標為「每周每日平均新增確診案例小於或等於10例、每周每日平均不明感染源小於或等於2例、每周社區群聚小於或等於3件」，而自助餐由服務人員統一供應，餐廳內用鼓勵個人套餐，要比公筷母匙更進一步，採梅花座或隔板。

至於餐飲從業人員也有規範，包括每日測量體溫、健康監測、佩戴口罩和勤洗手，且從業人員用餐環境要維持良好通風，不同桌應保持1.5公尺以上間距，同桌採梅花座或隔板，若有顧客或員工出現確診，必須暫停營業3天，恢復營業後也僅能維持外帶11天，餐廳沒有達到標準，就會開罰3000至15000元。