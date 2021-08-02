「飛躍的羚羊」紀政將再推巴黎奧運正名，對此，國民黨立委賴士葆表示，大家當然想用中華民國或台灣的名義參加奧運，但在國際政治的現實下，維持「中華台北」的名稱是無奈的選擇，卻也保障了奧運選手參賽空間。兩害相權取其輕，正名與參賽哪個重要？也應該問問奧運選手們的心聲。

賴士葆指出，這次台灣代表團在2021東京奧運會得到有史以來最亮眼的成績，目前累計2金4銀5銅的優異成績。但回想2018年「東奧正名公投」，國際奧會曾三度寫信給中華奧會表示正名公投如果通過，可能撤銷「中華台北」的會籍，當時有數十位奧運選手出來開記者會，反對東奧正名公投，就是希望政治的手不要伸入體育。

賴士葆表示，公投的結果54.8％的人不同意將「中華台北」改為「台灣」。如今全民歡欣鼓舞慶賀中華隊傑出的表現，不知道當時投下贊成公投正名的人可否想過，他們差一點就扼殺了這些優秀的奧運選手表現的舞台和機會。萬一被封殺，可能等待四年，或是更多無止境的四年，他們將何去何從？

國民黨立院黨團今也提出三大主張：一、稅務政策減免吸引企業投入。二、企業長期贊助培育優秀選手。三、成立職業聯賽擴大選手來源。同時，國民黨團認為《運動產業發展條例》第26-2條相關修法有其急迫性，將會列入下個會期優先法案。如此一來將更能激勵選手表現，在運動場上能有更傑出的表現，拿出更好的成績為國爭光。