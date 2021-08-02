台南市2日雖然沒有新增本土病例，但也公布新北市確診個案15808，曾於7月31日搭乘晚間8時5分從台北開往屏東的統聯客運南下探訪親人，並於8月1日凌晨在仁德站下車後，搭計程車到仁德區的旅館休息約3小時。由於該個案有呼吸道症狀，台南親人要求他在旅館以居家快篩試劑檢驗，發現呈陽性後，即由親人開車接送到醫院採檢，並於8月1日確診。

台南市長黃偉哲認為，還好該確診個案的親人警覺性很高，請他先做快篩再到家中，否則萬一直接到家裡聊天，可能又會增加許多病例。

衛生局表示，案15808在台南市的接觸者共匡列15人。其中，居家隔離8人，包括2位台南市家人及6位旅館相關人員；另有6位旅館相關人員進行自主健康管理，1位計程車司機進行自我健康監測，還轉知同車的10名乘客也追蹤檢驗中。目前採檢結果8人陰性、7人報告未出，相關足跡地點均已完成清消作業。