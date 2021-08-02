中信金(2891)旗下台壽保與政大商學院今（2）日共同發表「2021台灣高齡社會退休生態觀察指標」調查結果，結果顯示台灣民眾「退休信心指數」雖有提升、仍連2年不及格，超過5成的未退休族擔憂成為貧老世代，逾半數表明退休後將繼續工作及理財。

今年調查顯示「退休充裕指數」自68分略升至69分、「退休生活滿意指數」持平81分。「退休信心指數」雖自55分升至59分，仍連2年低於及格線，其中以「退休金制度信心指數」自50分升至58分、「長照資源信心指數」自55分升至56分，為唯二不及格指標。

對於台灣民眾退休信心指數連2年不及格，調查計畫成員、政大商學院金融系教授楊曉文表示，此結果顯示民眾仍呈現信心缺乏，認為第一層政府退休金制度或長照資源不能讓大家安然備好，從容應付自己的高齡與退休。

調查顯示，今年長照準備開始年齡延後近2.5歲為40.24歲，退休準備開始年齡落在38.6歲，與去年37.78歲相差不多。但每月準備金額自去年的1萬5086元大減至8216元、幾近砍半，長照每年準備金額亦較去年9905元下修至6528元。

楊曉文認為，就近2年調查結果顯示，台灣民眾在30歲後即希望啟動退休準備的狀況似乎將成為常態。今年退休與長照準備金額較去年明顯短少，可能是受新冠肺炎疫情影響，使民眾減少對退休與長照準備的投入金額，想準備但準備金額不足的現象值得注意。

進一步觀察未退休族對退休觀點，發現有50.4％未退休族認為退休金不足，尤以青壯世代不足感最明顯，且在「退休準備」、「退休理財」、「醫療保障」與「長期照顧」4大面向雖有擔憂卻缺乏行動力，害怕未來從享退變苦退、成為「貧老世代」。

其中，74.1％的未退休族認為未來年金給付會再調降，過半數已感受年金改革急迫性及財務缺口嚴重性。「沒經濟能力」與「還在考慮」為近4成未退休族尚未準備退休金的主因，顯示退休準備欠缺行動力。疫情亦使理財工具選擇回歸保守，儲蓄和定存再度成為首選。

而5成的未退休族中，超過72.1％認為退休後仍要繼續理財，其中青壯世代比例更高達90.1％，顯見已認為理財為退休後不可缺少必備規畫。同時，亦有57.5％未退休族認為退休後要再就業。

楊曉文認為，此次發現未退休族主要為缺乏行動，未提前按部就班執行自身退休計畫並融入生活，呼籲應正視退休規畫重要性，越年輕者的退休準備可從低門檻工具做起。而面對高齡化社會，退休後繼續理財、善用自身價值再就業，是值得正向看待的退休觀念。

調查計畫主持人、政大商學院風險管理與保險學系特聘教授黃泓智，以「我與理想退休的距離」學術研究數據，指出勞工笫一層勞保財務缺口太大，想拉近與理想退休距離、解決世代不均問題，有待政府年改政策。

不過，黃泓智認為，政府的政策落實不會一步到位，在循序改革時間點的同時，民眾不宜等待、應掌握退休準備即刻行動，讓個人提高第二層勞退新制的自提意願與行動，以及倡議民眾第三層自己準備退休金投入，才為解決之道。