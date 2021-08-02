巴西多座城市今天有數千人走上街頭支持極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro），要求改革電子投票系統。波索納洛聲稱電子投票作票容易、並不可靠。

法新社報導，在里約熱內盧（Rio de Janeiro），約有3000人在柯帕加巴納海灘（Copacabana beach）遊行，許多人身穿巴西國旗顏色黃色和綠色，且都沒有佩戴口罩。

46歲的示威者卡瓦康提（Ronaldo Calvalcante）告訴法新社：「我們的訴求是選票能公開重新計算，能有更多透明性，因為有舞弊的嫌疑。」

在首都巴西利亞和最大城市聖保羅（Sao Paulo），也有好幾千人走上街頭。

波索納洛一直以來都不滿巴西自1996年開始的電子投票，要求在明年總統大選改為「印製的、可受監督的」紙本投票。

巴西民眾通常是在投票所進行電子投票，波索納洛多年來都主張要求紙本投票，聲稱沒有紙本的話容易作票。

66歲的波索納洛因防疫不力而飽受多方批評，目前也正面臨疫情相關調查。巴西迄今已有50多萬人因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病歿，波索納洛支持度跌到新低點，先前有數以千計民眾示威要求下臺。

分析家表示，波索納洛頻頻攻擊投票系統，此舉可能是為他明年的敗選鋪路，他可能效法美國前總統川普以舞弊為由、企圖逆轉選舉結果。波索納洛一向是川普的忠實支持者。

波索納洛在對示威者的影片中，堅稱他不會接受「不公平、不民主」的選舉，還表示他會「竭盡所能」，確保在下屆選舉能以紙本投票。

路透社報導，波索納洛並揚言「如果選舉不乾淨、不民主」，明年不會舉行選舉，他說：「那些說電子投票安全、可受監督的人都是騙子。」

巴西一個國會委員會料於5日針對選制改革法案進行投票。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1100802