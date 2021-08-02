新冠本土疫情趨緩，振興內需、強化民生消費將為最大功課，現傳出政院「振興五倍券」規畫擬採1000元換5000元方案，預算規模初步匡列1100億元，最快9月推出。對此，藍委鄭麗文表示，逾6成6民眾支持發放現金，但政院不願發現金，鄭曝理由，是怕人民存起來，她要請蔡政府不要與民意脫節，立即全民普發現金1萬，吃都不夠了，還會拿去存嗎？

主計處7月22日最新統計國內失業率已來到4.8%，失業人數逼近60萬，鄭麗文在臉書發文表示，失業率創下近十年新高，也有越來越多全時工作者遭遇減班，變成非全時工作者，收入大受影響，更不要說新冠世代的應屆畢業生是完全找不到工作。

鄭麗文稱，疫情除了威脅國人的生命安全，更衝擊千家萬戶的生計，許多家庭入不敷出，日子真的快過不下去，國民黨團從疫情爆發開始，就不斷呼籲中央要全民普發1萬元現金，今年疫情造成國內的經濟衝擊非常嚴峻，完全無法和去年相提並論，百姓亟待政府即時、有效的紓困，發放現金才能提供人民及時雨、救生圈。

而行政院卻執意要發放「五倍券」，最快還要等到9月，鄭麗文表示，說因為「怕民眾把錢存起來」，所以拒絕普發現金，她請問蔡政府，人民生活都快過不下去了，還會把錢拿去存起來嗎？「你們真的和社會嚴重脫節，完全不了解小老百姓生活有多辛苦，請蔡政府立即全民普發現金1萬」。鄭麗文文末再強調，全民要現金，不要振興券，吃都不夠了，還會拿去存嗎？