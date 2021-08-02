搭上奧運順風車，中華電信攜手是方電訊，整合運動、飲食、健康等數據，透過大數據智慧分析進行健康風險評估，以「是方i健康」APP進軍智慧健康管理市場，強調操作介面簡易順手，藉由生理量測與穿戴裝置監控血壓、心率、體重、運動紀錄等個人健康數據，全方位守護用戶健康。

中華電信行動通信分公司總經理簡志誠表示，中華電信持續廣結產業聯盟，此次攜手是方電訊打造『是方i健康』APP，延伸行動生活圈版圖，布局行動智慧健康市場，提供客戶最即時的智慧健康照護，全面滿足客戶需求。

是方電訊董事長吳彥宏則表示：「是方積極與國際知名企業結盟合作投入個人健康管理APP研發工程，開發出『是方i健康』APP風格獨特的個人化健康儀表板，居家健身風潮也推升產品下載量，2021上半年已強勢翻漲3倍，此次與中華電信合作，雙方多樣化的服務更能緊抓消費者需求，達成雙贏目標。」

中華電信亦推出多元的優惠方案，凡行動月租客戶申辦「新加值嚴選好禮」方案，即可選搭「是方i健康」享前2個月月租費僅19元的超值價，輕鬆擁有行動健康管理師；還有「Hami好康三部曲」優惠方案，滿足客戶的居家運動及健康照護需求。