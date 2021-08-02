自古關聖帝君就是商業界的守護神，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團表示，今日（2日）是農歷6月24日關聖帝君聖誕，也是相當適合到財神廟祈福、補財庫的好日子。老師也公開開運方法，包含喝發財水、擺放貔貅、金蟾、聚寶盆、花瓶，想求財、求工作運的人千萬別錯過。

艾菲爾老師指出，關公是「義財神」，因關公所用的刀十分鋒「利」，與生意上獲「利」同音，因此可選擇在今天蒐集東、南、西、北4個方位的銀行發財水，並且喝掉，象徵財從四方來。若無法去4間銀行，可以去自己常去或存錢的銀行取發財水。

在招財風水布置方面，因2021年財位在正西方，因此可在家中正西方擺放貔貅、金蟾、聚寶盆、花瓶。如果正西方不方便擺放，也能以「明財位」代替，也就是大門斜對角。艾菲爾老師解釋，「大門在左側，明財位就在斜右側；大門在右側，明財位就在斜左側；大門若是在中央，則斜左方、斜右方都是明財位。」

在放置花瓶時，艾菲爾老師提醒，「裡面要放少許清水，最好是取自銀行的發財水。」另外在花瓶旁放一盞小燈，連續點亮49天，即可照亮財位，為你招財聚財。除了花瓶與小燈，也能擺放一公一母的貔貅一對，代表一陰一陽，公的咬錢、母的守財。貔貅是以錢財為食的神獸，最喜歡咬過路人的錢，可吸納四方財氣。若身邊有中獎的彩券或地上撿到的錢，可當作錢母，一起放在貔貅旁，會更利於催財。