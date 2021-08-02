彰化市蛋黃酥名店不二坊宣布調漲售價，引發網友在社群上熱烈討論。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

蛋黃酥名店不二坊，過去只採現場購買，因此代購風氣盛行，店外常出現排隊人龍，每年的「蛋黃酥之亂」引人詬病。（資料照）

彰化市蛋黃酥名店不二坊，日前在臉書粉絲專頁貼文公告，指因應原物料上漲，8月8日起正式調漲售價，從每顆40元漲為45元，漲幅高達12.5％，網路上代購業者也應聲跟漲，引發熱烈討論；今年中秋節前夕是否再上演「蛋黃酥之亂」排隊亂象？備受關注。

不二方日前在臉書公告，本店將於8月8日(農曆7月1日)起調漲產品售價如公告所示。並在上月底貼出三點聲明，包含8月8日前的宅配和現場取貨訂單皆已售罄，期間電話不再接受訂購；呼籲已完成的訂單，依約定時間到場取貨，期間不接受修改日期和數量；最後強調本月8日起上午9時起開放當天至至中秋節期間的電話訂購。

漲價公告在網路社群引發討論，有網友嫌太貴了，並列舉推薦許多其他糕餅店的蛋黃酥，強調還不如買其他類似商品就好；也有死忠支持者稱不二坊口味口感就是不一樣，每年中秋節前就是愛吃這一味，還說「送禮就是要送這家」，不過也有人吐槽「改電話訂購最大問題就是電話根本打不進去。」

不二坊蛋黃酥近年來聲名大噪，加上代購業者眾多，引發排隊熱潮，早期1顆30元，慢慢微調至35元、38元，2017年漲到40元後，才短短4年，又一口氣漲了5元，漲幅超過1成，令不少饕客哀怨「荷包又要失血了。」

不二坊蛋黃酥已成送禮時尚，店外人龍愈排愈長，常驚動警方到場維護交通，疫情爆發以來也引發不小民怨，擔心排隊爆發群聚感染，日前還引發彰化市長林世賢動怒率隊到場，最後店家從善如流改電話預約，終於終結代購排隊人潮，近日降級後店外再現排隊人潮，網路上代購已喊到1盒15入800元，距離中秋節仍有一個多月，業者雖強調8日起開放電話訂購，但並未取消現場購買，是否再度上演排隊亂象？外界都在等著看。