長踞全球首富的亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），身價日前才被法國奢侈品龍頭LVMH集團老闆阿諾特（Bernard Arnault）超越，跌落首富寶座的貝佐斯，近年堪稱流年不利，交棒亞馬遜執行長一職後不務正業，從偷吃好友妻到天價離婚官司，私生活遠比經營能力更精彩。

為與特斯拉創辦人穆斯克（Elon Musk）較勁，貝佐斯投資成立藍色起源公司，鎖定太空探索領域，私生活也轉為跟女友桑切斯（Lauren Sánchez）高調放閃，不是跑趴就是搭乘遊艇出海玩樂，經常躍上八卦小報，與企業界漸行漸遠。

貝佐斯2019年4月因劈腿好友的主播妻子桑切斯，與結縭25年的妻子麥肯琪（MacKenzie Scott）離婚，當時就遭美國八卦周刊披露貝佐斯與小三的鹹濕簡訊，對話露骨大膽，像是「我很快會向妳展示我的胴體、我的雙唇、我的雙眼」、「我想聞妳，想把妳吸進去」，尺度直逼情色小說。

遭媒體揭發的貝佐斯不僅沒檢討，反而惱羞成怒，指控手機遭與美國前總統川普友好的沙國特務駭入，自己被政治力量盯上打壓，但隨後遭《華爾街日報》打臉，指根本沒這麼複雜，桑切斯的弟弟向媒體收取20萬美元（約台幣560萬元）的高額爆料費，才讓兩人姦情曝光。

元配麥肯琪則是分走貝佐斯價值383億美元（約台幣1.1兆元）、的4%亞馬遜股票，直接晉身全球前5大女富豪，今年3月麥肯琪再婚，嫁給西雅圖私校的科學老師丹．朱維特（Dan Jewett）。

貝佐斯和小6歲的麥肯琪1993年結婚，從創辦網路書店起家，慘賠20年後才打造出如今的全球電商帝國，改變全球民眾的消費生態，夫妻倆原被視為企業界佳偶兼事業夥伴，不料難敵婚外情的誘惑。

難得可貴的是，麥肯琪身上不見揮霍，離婚後沒買珠寶、不囤豪宅，反而重拾寫作興趣，出版2本小說，還獲得美國圖書獎肯定。此外，她也積極投身慈善，2年多來累計慨捐逾60億美元（約台幣1680億元）給400個扶助機構。

與前妻「文青女富豪」的清新形象截然不同，貝佐斯卻常被媒體捕捉到他與桑齊斯趴趴走的畫面，加上亞馬遜苛刻員工的醜聞頻傳，都讓這位地表上最有錢男人的光環褪色。

不過，兩人離異後關係仍友好，由於未簽署婚前協議，麥肯琪本可獅子大開口，要求均分貝佐斯的亞馬遜持股，但她僅取4%股權，雖然少拿700億美元（約台幣1.96兆元）的天文數字，已是史上最貴離婚案，而貝佐斯之前被問到前妻再婚，也展現好風度，除誇其新任丈夫是好人，也給予祝福。