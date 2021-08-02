站上奧運舞台應該是所有選手一輩子的夢想，然而並非如此，希臘舉重選手拉寇維迪斯(Thodoris Iakovidis)卻在日前進行完男子96公斤級賽事後宣布因為無法維持生計而決定退役，而他目前才30歲而已。

拉寇維迪斯在7月31日進行96公斤B級比賽中抓舉156公斤，是5位參賽選手中最好的成績，挺舉182公斤，總和338公斤，連同A級的8位選手在內，拉寇維迪斯排名11。台灣選手高柏任也同樣在此級別出賽，他以381總和成績名列第5。

拉寇維迪斯曾在表希臘參加2016里約奧運，2016、2018、2019與2021年歐錦賽，這次再次來到奧運舞台，無奈卻做出這樣的宣布。

拉寇維迪斯表示，「我的運動員生涯幾乎沒有任何收入，每個月僅靠體育會領取的200歐元作為參賽準備，在此情況下根本無法請得起物理治療師，甚至還經常沒錢幫汽車加油，只能徒步到訓練場，這是我人生最黑暗的時刻，所以我無法發揮出應有實力。」

拉寇維迪斯說，「我再也受不了這樣的困窘，我決定結束舉重選手身分，回到我的家人和朋友身邊，擁抱他們並且對他們說聲謝謝。」

拉寇維迪斯強調，他並不是唯一碰到生計困難的選手，在希臘與他面臨難關的運動員還是很多，政府部門的資源集中在少數優秀運動員身上，呼籲政府應該出面解決這個問題。

拉寇維迪斯的這番受訪內容讓他瞬間爆紅，一夜間粉絲從6000人飆升至12萬人，不少富豪都決定贊助他經費。

曾在1992巴塞隆納、1996亞特蘭大與2000雪梨連奪3屆奧運冠軍的希臘名將迪馬斯得知消息後表示，預計9月回到希臘接掌國家舉重隊，並且會聯繫拉寇維迪斯，說服他留下來，繼續為2024巴黎奧運努力。