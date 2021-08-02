據《新華日報》消息，8月1日，江蘇省長吳政隆在揚州市指導疫情防控工作並主持召開調度會。吳政隆表示，這次揚州疫情發生早、發現比較晚，在人員聚集的密閉場所，老年人居多，現在情況尚未見底，防控形勢十分嚴峻複雜。

吳政隆強調，連日來，大陸國務院聯防聯控機制綜合組江蘇工作組對江蘇省省特別是南京市的疫情防控給予強有力指導、提出了很多行之有效的舉措。揚州要認真學習借鑒，抓緊落實到疫情防控工作中，省裡全力以赴給予支持。隔離管控和重點人群篩查要加快加強，擴大範圍，盡快把所有潛在感染者全部找出來，集中隔離必須做到應隔盡隔，居家隔離要嚴格落實一人一間，充分應用門磁、智能體溫貼等措施，堅決防止交叉感染，同時要強化集中隔離場所儲備以及安全、消防、防疫管理。核酸檢測要繼續加強，全員核酸檢測要嚴格保證質量，重點人員檢測要加密。流調溯源要進一步加快，集合公衛、公安、工信和社區等力量，充分應用現代信息技術手段，力爭跑在病毒傳播前面。

吳政隆還強調，要堅持問題導向，深刻吸取教訓，深挖細查防控漏洞，舉一反三、查漏補缺，各項措施落細落實落到位，織密紮牢疫情防控網。

揚州7月31日新增12例確診，官方宣佈交通管制、暫停國內航班。8月1日揚州再新增本土新冠肺炎確診病例26例、 本土無症狀感染者2例。揚州市衛健委副主任王勁松稱，截至目前，揚州累計報告本土確診病例54例，其中輕型14例，普通型40例，另有無症狀感染者2例。

揚州這一輪疫情感染人員主要是棋牌室出入、逗留人員。目前已排查出密接者和次密切者2711人，揚州主城區已經展開第二輪大規模核算檢測，截至8月2日上午9時，主城區已完成採樣141.72萬人，已檢驗33.78萬人。