中元普渡將至，新北市民政局表示，新北市開放普渡，但普渡應於廟埕、廣場或室內天井底等開闊地方，場域實施單一出入口及人流管制，人數超過室內最多50人、室外最多100人須事先申請。

民政局表示，宗教團體要辦放水燈、主普壇，需事先申請，另禁止飲食，普渡後不得有平安案、福宴等，相關食物注意衛生並以外帶方式辦理，另不能辦進香、繞境、遊行等移動式活動。