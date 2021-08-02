新北開放普渡 仍禁止飲食 15:482021/08/02 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中元普渡將至，新北市民政局表示，新北市開放普渡，但普渡應於廟埕、廣場或室內天井底等開闊地方，場域實施單一出入口及人流管制。（示意圖，Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中元普渡將至，新北市民政局表示，新北市開放普渡，但普渡應於廟埕、廣場或室內天井底等開闊地方，場域實施單一出入口及人流管制，人數超過室內最多50人、室外最多100人須事先申請。 民政局表示，宗教團體要辦放水燈、主普壇，需事先申請，另禁止飲食，普渡後不得有平安案、福宴等，相關食物注意衛生並以外帶方式辦理，另不能辦進香、繞境、遊行等移動式活動。 鬼月飲食有禁忌 避開5地雷以免招來好兄弟 雙北餐廳 最快明天開放內用 #普渡 #開放 #禁止飲食 #室內 #申請 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拖欠房租 數百萬美國人恐被掃地出門 04:102021/08/02 話題觀察 新北國民運動中心3日起開放 全程需戴口罩 15:482021/08/02 生活 豪宅泳池能重啟國手卻沒訓練場地 立委批政府：冷氣房想政策 10:342021/08/02 政治 竹市1.6億改造 青草湖環湖步道開放 04:102021/08/02 地方新聞 雙北開放內用 侯友宜提兩指標「若出現會再禁止」 15:292021/08/02 生活 軍事迷有福了 未來可申請進入馬祖短坡坑道 15:112021/08/02 生活 新北育林國中小校地窄小 議員籲重新評估周邊用地 14:462021/08/02 寶島 中泰花園都更案 產權爭議審議中險遭拆除 市府：釐清才可拆 13:192021/08/02 寶島 8／3起有條件開放水域遊憩活動 游泳浮潛仍禁止 14:412021/08/02 生活 雙北World Gym屢爆確診足跡 台北大安店也淪陷 13:262021/08/02 生活 基隆銘傳國中探討學生飲食問題 專題獲優等 14:382021/08/02 寶島 生活熱門新聞 國產疫苗提前量產 楊志良提5大理由：讓高端下架 - 生活 人口數差不多 台灣奧運金牌卻輸這國9倍 關鍵差異曝 - 生活 戴資穎東奧奪銀 陳建州IG恭賀方式網全氣炸：到底多白目 - 生活 桃園特殊交友圈釀5家人染疫 足跡包括奇異果旅店、華泰名品城 - 生活 比颱風還兇 西南氣流挾暴雨 開炸半個台灣日期曝 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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