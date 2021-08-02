餐點便當偶爾會發生一兩隻小菜蟲「加料」的情形，但一窩蟑螂一起出現在沙拉裡實在太讓人反胃，桃園一名女網友表示，日前於某家健康廚房外帶要價900元的套餐，想不到餐點的沙拉裡至少有4隻蟑螂，與店家理論，對方急回說：「剛好在消毒」。

女網友於臉書社團《爆料公社》指出，她在桃園某家義式健康廚房點了900多元的套餐，結果沙拉裡竟然有蟑螂，且不只一隻，而是牠的一家人！女網友抱怨「這蟑螂沙拉⋯已經多到可以把蟑螂升級成主菜了！」打電話跟店家反應，店家只回：「因為這幾天在做消毒，不知道蟑螂跑出來？」

女網友表示，後來她上網爬文，發現不少評論都說，這家業者只要客人說吃到蟑螂，永遠都表示剛好在消毒，讓原PO質疑「難道不是衛生有問題？」。

貼文一出立刻引發網友熱議，「還好老闆沒回妳說我們的蟑螂都是消毒過的！」「店家的評論竟然有好幾則投訴餐點有蟑螂，這還能繼續營業？」「這真的應該要全額退費」「好荒謬喔！！這什麼可怕的健康廚房，吃了才會影響健康吧！」「下次記得要註明，沙拉要去『蟑』！」「這一定有什麼誤會，分明是蟑螂闔家歡佐嫩綠高麗菜啊！」「也沒有全家餐啦⋯⋯只有小朋友，妳有沒有在焗烤裡面翻翻看，也許這些小朋友的父母在裡面⋯」。