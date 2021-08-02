據《泰晤士報》（The Times）報導，英國部會首長擬警告想要度假的人不要前往西班牙等旅遊目的地，並可能會設立一份新的高風險國家清單，這些國家將納入英國政府的隔離名單。

英國雖然是全球疫苖接種速度最的國家之一，但其政府實施各種不同的規定阻止英國人前往許多國家旅行，該國旅遊業通批這些規定阻礙了英國的經濟發展。

據《周日泰晤士報》（The Sunday Times）報導，英國財政部長蘇納克（Rishi Sunak）已經致函首相強森（Boris Johnson），呼籲盡快鬆綁旅行限制，並警告這些措施將損害英國經濟。

根據英國現行規定，自綠燈名單國家及領域入境者無須進行隔離，自黃燈警示名單（amber-list）國家入境者須隔離檢疫並接受病毒檢測，自紅燈警示國家入境者須至指定旅館進行為期10天的監控隔離。此外，已經完整接種兩劑疫苗的旅客從黃燈警示名單的國家入境，可以免隔離。

英國政府將在周四重新檢討這些規定。然而《泰晤士報》指出，原定將在周四會議上簽署一份黃燈觀察名單，但政府內部意見分歧可能推遲相關決定。報導並指出，根據政府規畫，西班牙將被列入新的觀察名單，此舉可能會導致該國流失多達100萬名英國遊客。

英國交通部發言人拒絕對此發表評論。