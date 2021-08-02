中國大陸持續緊縮監管措施，造成中概股再度下挫，新興亞股同遭拖累，上周除了越南股市逆勢強彈3.2％外，新興亞股幾乎全面回檔修正，外資流出金額達40.7億美元（約新台幣1136.9億元），創5月21日以來最高。

其中，南韓、台灣、印度成為上周外資提款前三大市場，金額分別達17.7億、13.7億、7.3億美元，印度為連3周淨流出。而南韓及台灣為7月外資淨流出前二大市場，且前7月已分別淨流出212.6億、173.2億美元，已超越去年全年約201億、160億美元紀錄。

中信小資高價30 ETF（00894）經理人張逸敏表示，台股受國際政治情勢影響，上周指數一度跌穿季線，但股市仍有3項利多護體。首先，儘管美國聯準會暗示縮減量化寬鬆時程可能在今年稍後展開，但基本上仍維持鴿派言論，市場上資金仍十分寬裕。

其次，全台疫情降級，政府計畫再推出振興券推動內需消費復甦，有利提振股市信心。最後，外資在台指期的淨空單部位已連2天減少約3000口，目前淨空單口數已縮減至低於3萬口，顯示季線仍是重要支撐。

而近期大盤資金輪動快速，隨著第三季旺季來臨，電子交易比重已回升至近5成水位。儘管近期可能仍受Delta變種病毒干擾部分供應鏈，但觀察終端需求仍呈現穩定復甦，短期震盪若融資可隨之大幅下降，待籌碼穩定後，中長線對台股大盤走勢仍正向看待。

中信越南機會基金經理人張晨瑋表示，越股上周連5日上漲，指數不僅突破月線、且流動性頗有改善跡象，帶動越指站回1300點關卡，創近3周新高。不過，越南當地疫情持續嚴峻，成為股市短期變數，仍須持續觀察後續疫情發展是否和緩。

另一方面，越南外資直接投資的實際到位資金仍較去年同期增加，且以加工製造業吸引最多外資投入、占總額逾4成，顯示外資仍看好越南作為下一座世界工廠的潛力。在此前提下，越南長期經濟發展後市仍極具期待空間。