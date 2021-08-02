因應全球氣候變遷加劇帶來的供水缺口及營運風險，群創(3481)提升節水績效，並配合政府「節約用水」、「有效管理」、「多元開發」及「彈性調度」四大智慧水管理政策，目前台灣廠區的製程水回收率平均高達96.2％，高於同業水平。

群創台南T6廠，透過生物、薄膜、樹脂及活性碳等水回收處理技術，將廢水轉化成為超純水(UPW)，再回供製程端使用，從2017年到2020年，有效降低單位基板面積的自來水用量高達66％，廠務可回收水量達1.7萬噸/天。

群創董事長暨執行長洪進揚表示，群創長期落實日常節水與缺水調適管理，2020年台灣廠區單位面積用水強度為0.26(m3/m2)，成效大幅領先面板同業，製程回收再利用水量也高達290百萬噸/年，約當11.68萬座標準泳池水量，單位產出面積用水量2020年與2016年相比，已下降20％。

今年台灣迎來半世紀以來最嚴重乾旱，群創台南廠區針對生物廢水回收、除鉬廢水回收、次級用水回收等節水設備，投資新台幣1.3億元。並從2020年10月啟動自主節水，截至今年6月水情解除，節水總量高達99萬噸，相當於台南市一天的自來水用水量，並省下3萬趟次水車。

群創表示，將積極評估ISO46001水資源效率管理系統，設定2025年單位面積用水與2016年相比下降30％的長期目標，同時持續響應政府再生水使用政策，南科廠區將於今年8月啟用台南永康再生水廠 (第一期用水量1500噸/天)，並逐步規畫路科廠區爭取參與北高雄再生水計畫。