聯發科(2454)今日宣布，在5G毫米波(mmWave)技術再傳捷報，與愛立信執行了毫米波頻段4載波(four-component carrier, 4CC)上行載波聚合的技術測試(UL CA)，創下業界最高495 Mbps傳輸速率的紀錄，在5G NR達到425Mbps加上4G LTE達70 Mbps，該速度為目前水準的兩倍，隨著5G發展逐漸成熟，毫米波的重要性將漸趨提升，相關支援產品也會隨之增加，商機未來幾年勢必快速加大。

5G以頻段作為區分，分為6GHz以下的Sub-6、24GHz以上的毫米波(mmWave)兩種頻段，以目前全球已上路5G市場來說，90%採用Sub-6技術，但隨著5G進入企業應用或是小場域專網，毫米波在特性上更佔優勢，故後續隨著5G完成首波的大型基站建設下，毫米波將成為未來幾年重要的發展重心之一。

雖然現階段多數5G營運商仍以部署Sub-6GHz網路為主，但根據GSA(Global mobile Suppliers Association)統計，有近半數(44%)的營運商仍有試驗、商轉毫米波頻譜的投資行為，代表大部分營運商仍有部署毫米波網路的規畫。

聯發科無線通訊系統發展本部總經理潘志新說，本次與愛立信攜手合作，成功展示領先全球的毫米波上行技術，再次為5G發展創下新的里程碑，並將5G的效能推至極限，為5G毫米波開闢了一條快速、穩定和高效率的捷徑。

潘志新進一步表示，聯發科推出的M80 5G晶片組，同時支援毫米波和Sub-6GHz雙5G頻段。由於技術上的優異表現，目前聯發的5G技術已經得到全球100多個電信公司的驗證，將持續與全球合作夥伴緊密合作，為消費者帶來更快速、更可靠的5G體驗。