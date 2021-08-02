世界球后戴資穎昨(1日)晚間在東奧對上大陸選手陳雨菲，金牌戰之爭備受關注，電視台收視率也創新高，平均全台每4人就有1人在觀賽，無奈最後不敵陳雨菲，獲得銀牌。網上因此掀起一股勉勵、感謝戴資穎的風潮，網紅蔡阿嘎則反其道而行，認了自己是「元凶」，自嘲「帶衰」，「我偷看比賽我混蛋」。

蔡阿嘎近期常在網上分享關心東奧賽事的心得，當戴資穎打前4強賽對上印度名將辛度時，蔡阿嘎便發文宣布自己其實是「反指標」，直說：「我反指標，看完賽前熱身就關電視了！大家再告訴我結局嘿。」沒想到好巧不巧，蔡阿嘎宣布關掉電視不久後，戴資穎就順利連贏2局獲勝，得到挺進金牌賽的門票。

蔡阿嘎認了「戰犯」是他。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

蔡阿嘎更透露，在先前戴資穎對上泰國女將依瑟儂時，他才看了第一局就被家人趕到廁所，自己只能遠距離偷瞄，這場史詩級的戰役最後在蔡阿嘎的「反加持」下逆轉勝。而昨戴資穎對戰陳雨菲之前，蔡阿嘎更是用自己的反指標「發功」，穿上制服女裝短裙替陳雨菲加油，戴著金色假髮的他造型相當驚悚，引來網友一陣大笑瘋傳。

網友抓出蔡阿嘎反指標失敗主因。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

昨戴資穎遺憾在金牌賽中落敗，蔡阿嘎稍早發出自己跟兒子錯愕的圖說：「我今晚睡陽台..我偷看比賽我混蛋...感謝也辛苦小戴了！扛著天大的壓力幫台灣打下銀牌！每位選手都是台灣的驕傲！」楊月娥回：「不要偷看啦」，其他網友也說：「原來是你，不要不信邪」、「你走去龍山寺睡廟門外面睡三天懺悔啊！」、「抓到戰犯了」、「以後有國際賽麻煩自動斷第四台謝謝」，更有人發現他穿女裝的照片中，加油棒上貼的竟然是中華民國的國旗，搞笑責怪他難怪「施法失敗」。