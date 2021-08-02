若疫情持續控制住 侯友宜：9日會有新一波解封 15:462021/08/02 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 下一步解封為何 侯友宜：疫情控制住9日還會有新一波解封。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市與台北市共同宣布3日起餐廳恢復內用，新北市長侯友宜表示，接下來會持續根據國際通用評估指標監測，若疫情持續穩定控制，9日還會有其他新一波開放，不過若疫情稍有上升，也會收回，拜託市民朋友共同落實防疫，兼顧防疫與經濟。 侯友宜說，這次宣布餐飲內用前，雙北有透過溝通平台溝通，雙北必須一起面對疫情採取同一個方向，跟柯文哲市長團隊一起協調，北市也穩定也往下走，就一起同步開放餐飲內用。 侯友宜說，雙北是共同生活圈，要不要持續往下開放，還會再詳細檢討。 新北今增3例確診 1例感染源釐清中 新竹市百貨美食街 內用距離、隔板一樣不能少 #侯友宜 #新北市 #雙北 #解封 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 侯友宜視察通學廊道改善工程 預計年底完成50所學校 11:422021/08/02 生活 稱因疫情不會逃 陳超明仍遭延長境管8月 04:102021/08/02 社會新聞 新北同步開放釣蝦、觀光工廠 仍禁娃娃機店 17:342021/08/02 生活 新北連3天確診個案 都跑健身房 04:102021/08/02 地方新聞 雙北開放內用 侯友宜提兩指標「若出現會再禁止」 15:292021/08/02 生活 朱立倫宣布參選國民黨主席 侯友宜：給予祝福 11:042021/08/02 政治 雙北餐廳 最快明天開放內用 04:102021/08/02 政治要聞 佛奇：Delta變異株使疫情加劇 揭美國這次不會封城關鍵 04:132021/08/02 國際 新冠疫情延燒 半個大陸淪陷 04:102021/08/02 產業財經 破5萬人放無薪假 再創疫情以來高峰 10:092021/08/02 財經 《國際經濟》新冠疫情拉警報 美國企業：不接種疫苖就走人(3-1) 08:542021/08/02 財經 生活熱門新聞 國產疫苗提前量產 楊志良提5大理由：讓高端下架 - 生活 戴資穎東奧奪銀 陳建州IG恭賀方式網全氣炸：到底多白目 - 生活 戴資穎惜敗 陳雨菲教練場外神秘手勢曝光 台大醫驚：腦波控制？ - 生活 人口數差不多 台灣奧運金牌卻輸這國9倍 關鍵差異曝 - 生活 桃園特殊交友圈釀5家人染疫 足跡包括奇異果旅店、華泰名品城 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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