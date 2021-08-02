新北市與台北市共同宣布3日起餐廳恢復內用，新北市長侯友宜表示，接下來會持續根據國際通用評估指標監測，若疫情持續穩定控制，9日還會有其他新一波開放，不過若疫情稍有上升，也會收回，拜託市民朋友共同落實防疫，兼顧防疫與經濟。

侯友宜說，這次宣布餐飲內用前，雙北有透過溝通平台溝通，雙北必須一起面對疫情採取同一個方向，跟柯文哲市長團隊一起協調，北市也穩定也往下走，就一起同步開放餐飲內用。

侯友宜說，雙北是共同生活圈，要不要持續往下開放，還會再詳細檢討。