苗栗縣長徐耀昌2日上午主持校長布達典禮。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌2日上午主持校長布達典禮。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣110學年度中小學連任暨新任校長宣誓布達典禮，2日上午舉行，共有30名校長到場，苗栗縣長徐耀昌主持交接儀式，期勉新任及連任校長發揮領航者角色，為學子營造更優質的學習環境，為苗栗教育開創新局，使苗栗教育工作更受到社會肯定。

苗栗縣110學年度高中暨國民中小學校長遴選作業於7月9日順利完成，連任暨新任校長總計30位，其中有19名校長連任、11名校長異動，另有頭屋國中校長蔡家吉榮退。

2日上午交接典禮在苗栗市啟文國小活動中心舉行，徐耀昌頒贈「功在苗栗」紀念品，感謝蔡家吉對教育的貢獻，並且逐一頒發聘書恭喜新任和連任校長，主持印信交接及宣誓儀式。

徐耀昌表示，校長遴選秉持為學校尋覓最適任的校長，希冀連任及新任校長持續在教育現場投注心力，尤其校長代表學校的領頭羊、也是領航者，各位校長在崗位上再接再厲，更帶領學校團隊培育出更優秀、更傑出的下一代。

教育處長邱廷岳也強調，新舊任校長就定位，責成校長們在這段時間，尤其防疫工作務必聽從中央、地方指令，要求各校做好防疫與環境整理工作，另對於幼教到高中老師都已施打第一劑疫苗，希望政府能做好準備，協助第二劑疫苗接種，9月份可以讓孩子安心快樂上學，也讓家長放心，並鼓勵各校校長善盡本分，帶領教師與行政團隊營造更優質學習環境。

110學年連任校長共計19名，名單如下：鶴岡國中胡國偉校長、頭份國中鍾萬煋校長、苗栗國中湯秀琴校長、通霄國中羅士侃校長、錦水國小謝永洵校長、西湖國小林國正校長、頭屋國小謝福鈞校長、銅鑼國小謝美桃校長、中興國小李國海校長、頂埔國小黃淑婉校長、海口國小涂秋英校長、六合國小饒世妙校長、后庄國小劉敏珍校長、信義國小鍾瑞蓉校長、啟明國小趙文德校長、新埔國小王慶華校長、永興國小楊家銘校長、豐林國小黃君婷校長、汶水國小黃秀英校長。

新任校長共計11名，名單如後：三義高中李萬源校長、明仁國中湯慧敏校長、頭屋國中吳忠道校長、烏眉國中林育伸校長、造橋國中林孟君校長、南和國中彭永青校長、大西國中洪毓澤校長、城中國小徐永鑫校長、烏眉國小王克誠校長、武榮國小黃立雄校長、坪頂國小游惠茹校長。