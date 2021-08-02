桃園一名已婚員警，去年11月拿「三倍劵」到旅館開房間偷吃小三，沒想到妻子後來還接到小三傳訊息嗆聲：「妳做大的，我做小三」，正宮氣炸提告求償，桃園地院審理後判決小三應賠償正宮40萬元。

據「ETtoday新聞雲」報導，正宮控訴，她2020年9月間突然收到小三的訊息，對方對她嗆聲：「我愛XXX（丈夫名字），就是深愛他」、「還是妳做大的，我做小的」，還傳訊給丈夫「這是我的底線，妳老婆以後不要再來犯我了」。丈夫因為與小三發生性關係被警局記過2次，她才知道2人發生姦情，氣得決定對小三提告求償50萬元。

桃園地院審理時，發現人夫與小三親密對話，包括人夫傳訊小三「妳要洗香香等我」、「振興券（三倍券）可以住宿」、「昨晚很愉悅，辛苦親愛的」、「記得要想我喔」。小三則傳訊人夫「月經沒來要是懷孕了，我一定會生喔！」，結果檢查沒懷孕失望的對人夫說：「不想生小孩的偏偏會懷孕，想生孩的卻不會懷孕」，人夫則回：「我再賣力加油吧！」。

法官勘驗2人對話紀錄與警局懲處事證後，認定小三確實侵害正宮配偶權，因此判決小三應賠償人妻40萬精神撫慰金。