新北市3日起開放部分運動場館，國民運動中心今宣布解封，新北市教育局長張明文表示，新北市16間公有國民運動中心、7間健身中心每天下午2點到晚上10點開放，八里水上運動中心、中角灣浪中心也開放，但游泳池、淋浴間、兒童遊戲室、棋藝閱覽室、體健設施及遊具等仍不開放。

張明文表示，開放最重要是落實防疫措施，防疫部份，要求全體員工快篩、全館清消、器材使用後消毒，教練每七天抗原快篩一次，人流管控在50人以下，另禁止飲食，全程須戴口罩、維持社交距離，出現確診者，至少得停館3天。