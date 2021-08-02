中華隊在東京奧運屢傳捷報，昨(8/1)「鞍馬王子」李智凱圓了兒時夢想，登上奧運舞台，並且在鞍馬項目順利執行、完美落地，以15.433分拿下銀牌，讓全台為之振奮，網路上掀起一片祝賀po文，連明星、名人也不例外，而「抗疫女神」賈永婕用得相當獨特的方式沾上當紅體操運動的邊，起底老公王兆杰超狂背景，學生時期竟是金牌體操選手。

台灣疫情嚴峻時，女星賈永婕主動站出來跟親友募捐，買上百台救命神器送到全台各醫療院所，更天天親力親為送便當給醫護，讓全台民眾都感動不已，封她為「抗疫女神」，如今疫情趨緩，賈永婕也終於能放下一顆懸著的心，回歸家庭生活，昨天送大女兒安安出國念書，以為能堅強面對結果哭爆，老公王兆杰竟趁機拍了她一堆醜照，讓她忍不住反擊，開始爆老公的料。

賈永婕今天在臉書爆料連發，吐露送大女兒出國不只她哭爆，老公自以為能看好戲，結果回家也難過得抱著孩子哭，又爆他打完AZ嫌副作用嚴重，「看電視會睡著，手機還會掉到地上」，尪辯解以前不會這樣，是打完AZ才變這樣，讓賈永婕大翻白眼，吐槽：「拜託！是你老了好嗎？」，說他根本詆毀AZ。

接著賈永婕公然表示要蹭一下體操的熱度，起底王兆杰以前也是「翻滾的男孩」，以前身材很瘦，是體操隊的，po出數張當年的老照片，細數王兆杰的戰績，國小中年級時拿下全國中正盃單槓銅牌、北市全能冠軍，「高中時期他們班每一次啦啦隊表演比賽一定是第一名，因為最後的安定都有一個人會在大家的手上後空翻一圈」，直呼當年真的有點帥，不過「現在只能滾來滾去」，被網友績效看似吐槽，其實根本真愛。