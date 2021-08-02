新竹市長林智堅（左）今天在遠東巨城購物中心總經理羅仕清的陪同下，了解購物中心的美食街防疫措施。（陳育賢攝）

全國疫情警戒調降2級，新竹市依中央指引第1時間開放內用，市長林智堅2日特別到巨城購物中心了解美食街防疫措施，業者降載用餐區人數50％、座位採梅花座並加裝隔板、各店家使用食物罩等強化防疫，解封享受美食也要防堵病毒。

林智堅今天在遠東巨城購物中心總經理羅仕清的陪同下，了解購物中心的美食街防疫措施，林智堅表示，餐飲業者已可有條件開放內用，巨城美食街防疫相當到位，包含實聯制、體溫測量、人流管制等。

他也提醒其他餐飲業者，把握4大防疫措施，包含「雙罩與1套、烹煮要遮罩、全面實聯制、隔板梅花座」。即是廚師在烹煮的時候，一定要戴好口罩、面罩以及手套，並且設置遮罩，避免與客人接觸；顧客入店需實聯制，業者須在明顯處張貼實聯制QR-code；內用需設置隔板及梅花座。最後，餐點也要改提供個人餐點。

巨城購物中心營運長游欣宜表示，解封後第1個周末，顧客回流約有5成，他們也在主要出入口增設10座「防疫通道」，不僅以紅外線測量體溫、供應酒精消毒手部、通道還可噴灑二氧化硫噴霧，為顧客消毒全身，讓顧客能更能放心購物。

另，購物中心也依據中央指引，用餐座位採梅花座間隔，同時設置隔板，並確保1.5公尺安全防疫距離，降載用餐區容留人數50％，點餐台定期消毒並提供酒精消毒設備供消費者使用，用餐區亦設置多個感應式消毒設備及洗手專區，方便消費者使用，另美食街店家也鼓勵消費多使用無接觸的數位支付方式，減少接觸感染風險。